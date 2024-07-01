В Омской области зафиксировали рост средней зарплаты до 61,5 тысячи рублей

А вот зарплата сотрудников сферы обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха подскочила до почти 93,2 тысячи рублей, увеличившись за месяц на 57,3%. Кроме того, до 70 тысяч рублей выросла по отношению к марту зарплата деятелей в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, однако в сравнении с апрелем 2023 года их средняя зарплата, напротив, снизилась на 12,3%.