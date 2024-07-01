В Омской области зафиксировали рост средней зарплаты до 61,5 тысячи рублей

За период с января по апрель 2024 года средняя зарплата составила 58 854 рубля, увеличившись в сравнении с предыдущим годом на 18,4%, отметили в Омскстате.
При этом аналитики также подсчитали, что в зависимости от сферы деятельности средние зарплаты омичей заметно разнятся. Например, средняя зарплата омичей, занятых в производстве одежды, составила в апреле 19,2 тысячи рублей, снизившись за месяц на 2,6%.
А вот зарплата сотрудников сферы обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха подскочила до почти 93,2 тысячи рублей, увеличившись за месяц на 57,3%. Кроме того, до 70 тысяч рублей выросла по отношению к марту зарплата деятелей в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, однако в сравнении с апрелем 2023 года их средняя зарплата, напротив, снизилась на 12,3%.