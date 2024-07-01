В Приморье у подозреваемого в браконьерстве изъяли нелегальные ружья

В результате совместной операции сотрудников полиции ОМВД России «Хасанский» и государственных инспекторов дирекции заповедников «Земля леопарда» у жителя Приморского края было обнаружено значительное количество нелегальных ружей и боеприпасов.
Как сообщает пресс-служба нацпарка, был проведен сбор и анализ информации об охотнике, которого подозревают в браконьерстве. Патрульные группы инспекторов зафиксировали попытки гражданина провести незаконную охоту с автотрассы у границ национального парка и заповедников.
Оперативная информация была проанализирована совместно с полицией, что привело к решению о ходатайстве перед судом для проведения обыска. В ходе осмотра место жительства мужчины в селе Барабаш было обнаружено огнестрельное оружие. Три охотничьих ружья, порох и патроны были изъяты и направлены на экспертизу.
Как отметил заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране Евгений Стома, сотрудники уголовного розыска совместно с инспекторами «Земли леопарда» успешно провели операцию по изъятию оружия, что помогло предотвратить браконьерскую охоту и убрать из оборота потенциально опасное оружие.
На охраняемых территориях «Земли леопарда», национальном парке и заповедниках зарегистрировано 129 диких дальневосточных леопардов, самых редких в мире больших кошек.