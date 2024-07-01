В Приморье у подозреваемого в браконьерстве изъяли нелегальные ружья

Оперативная информация была проанализирована совместно с полицией, что привело к решению о ходатайстве перед судом для проведения обыска. В ходе осмотра место жительства мужчины в селе Барабаш было обнаружено огнестрельное оружие. Три охотничьих ружья, порох и патроны были изъяты и направлены на экспертизу.