Экипаж вертолета Ми-8 вывезли после жесткой посадки под Иркутском

В результате инцидента никто не пострадал. Глава региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале сообщил, что на борту находились семь специалистов «Авиалесоохраны» и три члена экипажа. Он сообщил, что на место был отправлен борт с техниками для эвакуации людей. Как пишет ТАСС, экипаж вертолета доставили в Бодайбо, специалисты «Авиалесоохраны» работают на месте посадки. У воздушного судна сильных повреждений не установлено. Погнут основной винт, который, предварительно, задел препятствие во время посадки.