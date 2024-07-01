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Экипаж вертолета Ми-8 вывезли после жесткой посадки под Иркутском

В Иркутской области вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара» совершил жесткую посадку в 200 км от города Бодайбо. Как сообщает Восточное СУ СКР на транспорте, 30 июня воздушное судно выполняло авиационные работы по выявлению пожаров в лесах.

Источник: Reuters

«При посадке на площадку, подобранную с воздуха, вертолет винтом задел препятствие, из-за которого получил повреждение двух лопастей», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. Глава региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале сообщил, что на борту находились семь специалистов «Авиалесоохраны» и три члена экипажа. Он сообщил, что на место был отправлен борт с техниками для эвакуации людей. Как пишет ТАСС, экипаж вертолета доставили в Бодайбо, специалисты «Авиалесоохраны» работают на месте посадки. У воздушного судна сильных повреждений не установлено. Погнут основной винт, который, предварительно, задел препятствие во время посадки.

Иркутским следственным отделом на транспорте организована доследственная проверка о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ).