Из-за ливней и сброса воды в Башкирии подтопило 8 придомовых территорий.

По информации пресс-службы МЧС по Башкирии, в 07.00 1 июля из-за обильных дождевых осадков и сброса большого объема воды из водохранилищ Юрюзань и Усть-Катав (Челябинская область) произошел резкий подъем уровня воды в реке Юрюзань. Из-за этого в селе Малояз Салаватского района затопленными оказались восемь придомовых территорий.
К месту выехала оперативная группа МЧС по РБ и спасатели Госкомитета РБ по ЧС.
«Проведена эвакуация троих жителей, от размещения в пункте временного размещения на базе общежития ГБПОУ “Дуванский многопрофильный колледж” села Малояз они отказались, будут временно проживать у родственников», — проинформировали в ведомстве.
Проведен подворовой обход жителей. В МЧС по РБ экстренно собран оперативный штаб.