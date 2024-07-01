Из-за ливней и сброса воды в Башкирии подтопило 8 придомовых территорий.

По информации пресс-службы МЧС по Башкирии, в 07.00 1 июля из-за обильных дождевых осадков и сброса большого объема воды из водохранилищ Юрюзань и Усть-Катав (Челябинская область) произошел резкий подъем уровня воды в реке Юрюзань. Из-за этого в селе Малояз Салаватского района затопленными оказались восемь придомовых территорий.