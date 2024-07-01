В Новосибирске с 3 июля начнётся новый этап отключений горячего водоснабжения

Согласно информации, опубликованной на сайте СГК, в ходе данных работ горячее водоснабжение будет временно отключено на различных улицах трех районов — Октябрьского, Центрального и Заельцовского. Испытания продлятся вплоть до 16 июля.
В Центральном и Октябрьском районах без горячей воды останутся жители улиц: Садовая, Шевченко от Маковского до ул. Кирова — ул. Сакко и Ванцетти, Бориса Богаткова, Восход, Зыряновская, Гурьевская, Добролюбова, Никитина, Грибоедова; ул. Нижегородская и Декабристов до ул. Лобова, III Интернационала, 9 Ноября, Обская, Большевистская, Инская, Якушева, Каинская, Серебренниковская (от ул. Сибревкома до ул. Кривощековской).
В Заельцовском районе горячее водоснабжение будет временно отсутствовать на улицах: Аэропорт, Бардина, Минина, Светлановская, Катодная, Северная, Весенняя, Тимирязева, Вавилова, Дачная, Перевозчикова, Красный проспект (от метро «Гагаринская» до Северной), Донского, Залесского, Жуковского, Дуси Ковальчук (от Плановой до Залесского), Плановая (четные номера домов от метродепо до Тимирязева), Танковая, Кавалерийская, Новая, Овражная, Каунасская, Залесского.
Полный график отключений горячего водоснабжения в рамках проводимых гидравлических испытаний доступен на официальном сайте СГК.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в новосибирском Академгородке сотни домов остались без воды в жару.
Егор САФРОНОВ.