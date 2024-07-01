В Новосибирске с 3 июля начнётся новый этап отключений горячего водоснабжения

В Центральном и Октябрьском районах без горячей воды останутся жители улиц: Садовая, Шевченко от Маковского до ул. Кирова — ул. Сакко и Ванцетти, Бориса Богаткова, Восход, Зыряновская, Гурьевская, Добролюбова, Никитина, Грибоедова; ул. Нижегородская и Декабристов до ул. Лобова, III Интернационала, 9 Ноября, Обская, Большевистская, Инская, Якушева, Каинская, Серебренниковская (от ул. Сибревкома до ул. Кривощековской).