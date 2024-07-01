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На смену адскому пеклу в Красноярск придут дожди и похолодание

КРАСНОЯРСК, 1 июля, ФедералПресс. Новая рабочая неделя в столице Красноярского края начнется с жары, которая постепенно начнется отступать. Об этом сообщили в Среднесибирском УГМС.

Сейчас в Ричмонде: +24° 0 м/с 94% 756 мм рт. ст. +22°
Источник: Reuters

В понедельник, 1 июля, в Красноярске ожидается до +28 градусов, но вместе с тем синоптики прогнозируют переменчивую облачность, кратковременный дождь и грозу, при которой порывы северо-западного ветра будут достигать 15−20 м/с.

На юге и в центральных районах края ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы и шквалистые усиления ветра до 30 м/с. В остальные дни второго месяца лета сохранится умеренно теплая погода до +28 градусов, а по ночам до +18 градусов. В то же время ожидается пасмурная погода: временами ожидаются дожди различной интенсивности и усиление ветра.

Напомним, что в Роспотребнадзоре назвали 3 правила, которые нужно соблюдать в жару.