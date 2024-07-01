На смену адскому пеклу в Красноярск придут дожди и похолодание

На юге и в центральных районах края ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы и шквалистые усиления ветра до 30 м/с. В остальные дни второго месяца лета сохранится умеренно теплая погода до +28 градусов, а по ночам до +18 градусов. В то же время ожидается пасмурная погода: временами ожидаются дожди различной интенсивности и усиление ветра.