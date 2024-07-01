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С сегодняшнего дня на перекрёстке улиц Авиаторов и Молокова вводятся ограничения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 1 июля меняется схема движения на перекрёстке улиц Авиаторов и Молокова.

Источник: НИА Красноярск

Ограничение связано с проведением работ по переустройству инженерных коммуникаций и правоповоротного съезда с ул. Авиаторов на ул. Молокова. Для обеспечения безопасности для транспорта будет временно закрыт правоповоротный съезд с ул. Авиаторов на ул. Молокова.

Также будет сужена проезжая часть. На ул. Авиаторов временно сузят участок от здания № 39 до пересечения с ул. Молокова. А на ул. Молокова — участок крайней правой полосы длиной 80 метров от перекрёстка с ул. Авиаторов в районе здания по ул. Молокова, 24.

Ограничения будут действовать с 06:00 1 июля до 20:00 5 августа, сообщает мэрия.