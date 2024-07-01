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В Новосибирске синоптики прогнозируют сильные проливные дожди

НОВОСИБИРК, 1 июля, ФедералПресс. В Новосибирске в ближайшее время прольются дожди. Метеорологи дали предварительный прогноз погоды на неделю.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Reuters

«Столбик термометра покажет +26…+27 градусов жары, возможен небольшой дождь», — рассказали синоптики о прогнозе погоды на 1 июля.

Ветер будет восточный, слабый. Во вторник, 2 июля, в Новосибирск придет гроза. Синоптики обещают +24…+26 градусов. 3 июля дождливая погода продолжится, ожидается +24…+25 градусов в тени, ветер будет южным. В четверг, 4 июля, вероятность дождя будет невысокая, столбик термометра покажет +22…+24 градусов тепла.

Напомним, более 1,5 тысячи новосибирцев пострадали в жару от клещей.