В Новосибирске синоптики прогнозируют сильные проливные дожди

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
«Столбик термометра покажет +26…+27 градусов жары, возможен небольшой дождь», — рассказали синоптики о прогнозе погоды на 1 июля.
Ветер будет восточный, слабый. Во вторник, 2 июля, в Новосибирск придет гроза. Синоптики обещают +24…+26 градусов. 3 июля дождливая погода продолжится, ожидается +24…+25 градусов в тени, ветер будет южным. В четверг, 4 июля, вероятность дождя будет невысокая, столбик термометра покажет +22…+24 градусов тепла.
Напомним, более 1,5 тысячи новосибирцев пострадали в жару от клещей.