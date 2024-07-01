В Новосибирске синоптики прогнозируют сильные проливные дожди

Ветер будет восточный, слабый. Во вторник, 2 июля, в Новосибирск придет гроза. Синоптики обещают +24…+26 градусов. 3 июля дождливая погода продолжится, ожидается +24…+25 градусов в тени, ветер будет южным. В четверг, 4 июля, вероятность дождя будет невысокая, столбик термометра покажет +22…+24 градусов тепла.