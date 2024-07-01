Телевидение и радио в Омской области будут работать с перебоями до 7 июля

С 1 по 7 июля в Омской области ожидаются кратковременные отключения телевидения и радио. В это время на передающих станциях будут проводить профилактические работы, предупредили в РТРС.
Перебои в работе телевидения на этой недели ожидают жителей Полтавки, Вольного (Полтавский район), Екатеринославки (Шербакульский район). Посмотреть телевизор и послушать радио не смогут и жители Шербакуля. Кратковременные перебои вещания продлятся в среднем по шесть часов.
Как отмечают в РТРС, работы могут быть перенесены на другое время или отменены из-за погодных условий.