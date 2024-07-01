Жаркий, летний, твой. «Динотерра» в Кузбассе собрала 76 тыс. человек

Число посетивших фестиваль хоть и выросло, но как будто не так сильно, как ожидалось. Организаторы рассчитывали принять до 100 тыс. человек и наверняка готовились к сотне. Удивление резонно — в прошлом году на «Динотерру» за три дня приехало 64 тыс. В этом году четыре дополнительных дня принесли всего 12 тыс. человек. Может, погода помешала (хотя в 2023 на фестивале один день лил дождь), а может, люди присытились.