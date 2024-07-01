Жаркий, летний, твой. «Динотерра» в Кузбассе собрала 76 тыс. человек

Всю прошлую неделю кузбасская деревня Шестаково, где находится самое большое кладбище динозавров в стране, принимало любителей древних рептилий и простого отдыха — тут в третий раз прошел ежегодный научно-популярный фестиваль «Динотерра». Он собрал 76 тыс. человек со всей Сибири. kuzbass.aif.ru расскажет, что изменилось за три года.
Первая часть недели была тихой и спокойной — с лекциями, экскурсиями и изучением истории севера области. Рядом с Шестаково и купеческий Мариинск, в котором тоже есть что посмотреть, и Тяжин, известный Героем Кузбасса Николаем Масаловым. Фронтовику, спасшему из огня немецкую девочку во время Великой Отечественной, в поселке давно поставили памятник, а перед 9 мая открыли дом-музей, где жил Николай Иванович.
Вторая часть фестиваля была более активной с развлекательными программами, играми, квизами, диношествием, световым шоу дронов и «Приветом в космос». Больше всего народу традиционно приехало на дни звездных хедлайнеров — в этом году ими стала Валерия, группа «Чайф» и томская кавер-группа ROCKING RADIO. Мы попали как раз на день с выступлением рок-группы.
Изучено 5−10% динозавровой фауны.
С утра палит солнце — в Кузбассе последний жаркий день перед похолоданием и штормовым предупреждением. На фестивале практически нет места, куда спрятаться под тень, поэтому шанса не обгореть не было. Но организаторы нашли интересный выход: периодически поливали людей водой из шланга. Бодрило.
Людей немного, и это неудивительно — к вечеру, после пекла, народ стал подтягиваться на «Диношествие». Торговцы сувениров ручной работы, пока стояла жара, сетовали, что продаж меньше, чем ожидали. Хотя взнос за право выставить палатку довольно скромный: платишь две тысячи, а стоишь хоть всю неделю. Для рукодельников выделяют отдельное место с палаткой, столиком, для них же поставили душ, удобные туалеты. А жить можно в палаточном лагере (правда, «жильё» должно быть своим). Мастера приехали отовсюду — из Тяжина, Кемерова, Новокузнецка, Мариинска, Томска…
Тем временем на раскопках «Шестаково-3» (всего в чебулинском селе несколько территорий, где ищут останки динозавров и динозавровой фауны) прошел научный симпозиум. На нем ученые традиционно поделились находками, открытиями и ожиданиями.
Так, экспедиционный отряд Кузбасского краеведческого музея нашел фрагмент скелета теропода, или «длинноногого бегуна с реки Кия» (он был до трех метров в длину). Интересно, что его диета и строение менялись — молодые особи были хищниками, а взрослые теряли зубы, приобретали подобие клюва и ели растительную пищу.
Профессор, и. о. завкафедрой зоологии позвоночных Санкт-Петербургского университета Павел Скучас считает, что Шестаковский комплекс уникален и является эталонным местом в стране с большой и богатой фауной для периода 120 миллионов лет назад. По словам ученого, новые виды динозавров гораздо ценнее ранее найденных пситтакозавров, так как от них появились птицы. Изучая их, можно объяснить ход эволюции, происхождение тех или иных органов, например, крыла птицы.
Пока ученые открыли в Шестаково 30 видов древних животных. В современной фауне позвоночных живут сотни видов, поэтому тут еще копать и копать.
Динозавры в космосе.
К вечеру на главной поляне собралось больше тысячи участников «Диношествия». В костюмы доисторических ящеров, первобытных людей «оделись» все муниципалитеты региона. Кроме традиционных костюмов, в которых кузбассовцы шествуют уже три года, были и новые. Тяжинцы, например, удивили Чебурашкой — с отсылкой к российскому фильму, набравшему в прошлом году 86 млн долларов в прокате и занявшему 20-е место в мировом рейтинге кассовых фильмов 2023.
В некоторых костюмах было откровенно жарко — одному «динозавру» после стало плохо, но на фестивале дежурило много медиков, которые привели человека в чувство.
Перед «Чайфом» на сцене разогрев. Люди собираются, садятся на траву или пританцовывают под музыку. Пенсионерка Любовь приехала с семьей из Шарыпово (Красноярский край) уже третий раз. «Со временем как будто чуть приелось, но фестиваль нравится, будем ездить ещё», — говорит женщина.
Когда объявляют рок-музыкантов, «динозавров» рока, маленький мальчик уточняет у мамы:
— Чай?
— Чайф.
— Кайф?
— Чайф!
Известные хиты взбодрили людей, и особенно порадовало зрителей, что в песне «Кама-река» солист Владимир Шахрин предложил петь (и пел!): «Кия-река, помоги… “.
Световое шоу дронов и «Привет в космос», когда все выстроились в фигуру семьи динозавра, практически не изменились с прошлых лет. Разве что дронами частично управляли люди (фигурки на небе меняли цвет в зависимости от громкости криков гостей), а из МКС пришел ответный «привет» — мысковчанин Александр Гребенкин с космического корабля сказал про важность фестиваля и признался, что перед полетом взял с собой на орбиту косточку пситтакозавра сибирского в качестве напоминания о родной земле.
Кто хочет, тот найдет.
Число посетивших фестиваль хоть и выросло, но как будто не так сильно, как ожидалось. Организаторы рассчитывали принять до 100 тыс. человек и наверняка готовились к сотне. Удивление резонно — в прошлом году на «Динотерру» за три дня приехало 64 тыс. В этом году четыре дополнительных дня принесли всего 12 тыс. человек. Может, погода помешала (хотя в 2023 на фестивале один день лил дождь), а может, люди присытились.
«Я ждал одной вещи, а ее тут не было. Приехал из Кемерова. Но все равно хорошо, отдыхаю. Кто хочет получить эмоции, тот их найдет», — говорит пританцовывающий на поляне мужчина.
В отдалении у берега Кии сидит группа возрастных туристов из Анжерки. Они устроили пикник и расположились на пледе с импровизированным походным ужином.
«Все нравится, вот буквально все! Мы здесь с туром. Съездили на две экскурсии: на раскопки и захоронения. Очень интересно рассказывают гиды, как будто сами ученые. Мы даже покупаться в реке успели, единственное, сделали бы спуск к ней, чтобы все было организованно», — делятся три пенсионерки, дополняя друг друга.
Они говорят, что раньше хоть и слышали про кузбасских динозавров, но не ожидали, что место и находка настолько масштабные. Сами чебулинцы считают, что фестиваль привлек гораздо больше туристов в район вне «Динотерры». Как долго продлится любопытство к динозаврам и сколько ещё будут «держать марку» власти и организаторы фестиваля, стоимость которого в прошлом году обошлась предположительно в 40 млн рублей? Время покажет.