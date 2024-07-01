Уровень воды в муниципалитетах Приморья идет на спад

В подтопленных районах Приморья наблюдается спад воды. Спасатели занимаются восстановлением пострадавшей инфраструктуры. Текущую паводковую ситуацию и дальнейший прогноз озвучили на совещании с руководителями органов исполнительной власти под председательством зампредседателя правительства края Дмитрия Маризы, сообщает ИА PrimaMedia.
Как отметил заместитель министра по делам ГОЧС Приморья Роман Голубев, из-за дождей с 20 по 22 июня уровни рек Малиновка, Большая Уссурка, Уссури, Бикин достигли отметок опасного гидрологического явления. В результате в семи муниципалитетах края подтопило 197 частных домов и более 980 приусадебных участков. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Красноармейском округе, Дальнереченске и Дальнереченском районе.
Были организованы оперативные штабы регионального и муниципального уровня. Заранее отправлены в районы группы спасателей с необходимым аварийно-спасательным оборудованием, плавсредствами, что позволило своевременно организовать адресную помощь населению. Эффективность показали стационарные насосы: на первом этапе удалось минимизировать подтопления придомовых территорий в Дальнереченске", — сообщил Роман Голубев.
В данный момент идет интенсивный спад воды с приусадебных участков. Для просушки помещений спасателями используются тепловые пушки. Муниципалитеты могут их взять из резервного фонда в Дальнереченском районе и Владивостоке. В администрации Дальнереченска сообщили, что свою работу начали комиссии по оценке ущерба. Они активно принимают заявления от пострадавших.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало о затоплении Дальнереченского района, Красноармейского, Чугуевского и Лесозаводского округов. В этих районах развернулись пункты временного размещения пострадавших.