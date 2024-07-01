Уровень воды в муниципалитетах Приморья идет на спад

В данный момент идет интенсивный спад воды с приусадебных участков. Для просушки помещений спасателями используются тепловые пушки. Муниципалитеты могут их взять из резервного фонда в Дальнереченском районе и Владивостоке. В администрации Дальнереченска сообщили, что свою работу начали комиссии по оценке ущерба. Они активно принимают заявления от пострадавших.