Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский молодежный центр «Химик» модернизируют за 95 млн рублей в следующем году

Обновление центра профинансируют за счет федерального гранта.

Источник: Комсомольская правда

Омская области получила федеральный грант в размере 95 млн рублей на модернизацию молодежного центра «Химик» в городе Нефтяников. Регион стал победителем конкурса Росмолодежи «Регион для молодых». Средства гранта пойдут капитальный ремонт зрительного зала, служебных помещений и гримерок. Работы по обновлению «Химика» должны начаться в следующем году.

«На эти средства в следующем году продолжим обновление нашего областного молодежного центра “Химик”. Запланировали капитальный ремонт зрительного зала, гримерок, служебных помещений. Также будет создана современная концертная площадка, где будем проводить молодежные мероприятия», — сообщил Хоценко в телеграм-канале.

Напомним, на этих выходных на Соборной площади в Омске прошли празднования Дня молодежи. Массовые гуляния посетили более 120 тыс. человек.

строительство