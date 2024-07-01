Омский молодежный центр «Химик» модернизируют за 95 млн рублей в следующем году

Омская области получила федеральный грант в размере 95 млн рублей на модернизацию молодежного центра «Химик» в городе Нефтяников. Регион стал победителем конкурса Росмолодежи «Регион для молодых». Средства гранта пойдут капитальный ремонт зрительного зала, служебных помещений и гримерок. Работы по обновлению «Химика» должны начаться в следующем году.