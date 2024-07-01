Силачи необычно открыли купальный сезон на пляже в бухте Ахлестышева

На побережье было организовано несколько площадок, где можно было посмотреть различные виды активностей. Силачи показали своё мастерство в поднятии тяжестей. В одном из упражнений надо было не только поднять спортивный снаряд одной рукой, но простоять с ним несколько секунд неподвижно. Представители силового экстрима также продемонстрировали собравшимся навыки работы с нестандартными снарядами: толстыми грифами и большими автопокрышками.