Силачи необычно открыли купальный сезон на пляже в бухте Ахлестышева

В минувшее воскресенье официально открыли пляжный сезон в бухте Ахлестышева на острове Русском. Причем открыли не формально, а предложили жителям и гостям города интересную программу. Мероприятие, которое организовала дирекция общественных пространств Владивостока совместно со спортсменами из фитнес-клуба StrongMan House Мероприятие, несмотря на не самую солнечную погоду, удалось на славу.
На побережье было организовано несколько площадок, где можно было посмотреть различные виды активностей. Силачи показали своё мастерство в поднятии тяжестей. В одном из упражнений надо было не только поднять спортивный снаряд одной рукой, но простоять с ним несколько секунд неподвижно. Представители силового экстрима также продемонстрировали собравшимся навыки работы с нестандартными снарядами: толстыми грифами и большими автопокрышками.
Такой формат открытие сезона на пляже в районе бухты Ахлестышева выбран не случайно. Как рассказали в дирекции общественных пространств Владивостока, в этом году тут организована инфраструктура для активного отдыха.
«На берегу можно не только загорать и отдыхать, но и тренироваться», — подчеркнули в дирекции общественных пространств.
Помимо этого, были организованы и другие активности. Желающие могли принять участие в мастер-классе и сделать собственное украшение из ракушек, бусин и лент.
Добавим, что различные мероприятия в местах для отдыха во Владивостоке проводятся регулярно. Анонсы появляются в аккаунтах дирекции в социальных сетях. Также приветствуется обратная связь с дирекцией общественных пространств по электронной почте Parki-vl@mail.ru.