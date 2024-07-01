Опасное аварийное здание снесли в Новосибирске после вмешательства приставов

На улице Владимирской, 2а снесли заброшенное аварийное здание, которое привлекало новосибирцев. Как сообщили в ГУФССП России по Новосибирской области, местную компанию могли привлечь к уголовной ответственности, если бы руководство не занялось постройкой.
— Суд обязал местную компанию принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей к нежилому зданию путем закрытия всех дверных и оконных проемов. Но в итоге директор решил снести здание, так как ограничить доступ к нему крайне сложно, — объяснили в ведомстве.
По мнению главы организации, желающие проникнуть на территорию заброшки всегда найдутся, и ограждения их не остановят. Мужчина принял решение полностью снести здание, чтобы избежать несчастных случаев.
— Под контролем судебного пристава-исполнителя на территории работала спецтехника, которая разрушила сооружение. Сейчас ведутся работы по уборке территории, — добавили в ГУФССП.