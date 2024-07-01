Опасное аварийное здание снесли в Новосибирске после вмешательства приставов

— Суд обязал местную компанию принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей к нежилому зданию путем закрытия всех дверных и оконных проемов. Но в итоге директор решил снести здание, так как ограничить доступ к нему крайне сложно, — объяснили в ведомстве.