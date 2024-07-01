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В июле в Башкирию вернется жара

В Башкирию вновь возвращается жаркая погода.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, какими будут первые дни июля в Башкирии. Как рассказали республиканские синоптики, второй месяц лета вернется с выскоми температурами и грозами.

Так, сегодня, 1 июля, жителей Башкирии ждет 27-градусная жара. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы, также ожидается сильный порывистый ветер. Характер погоды не изменится и во вторник, 2 июля.

— Температура воздуха ночью +12,+17°, днем +23,+28°, — говорится в прогнозе Башгидрометцентра.

Среда, 3 июля, прогнозируется жаркой и ветреной. Столбики термометра поднимутся до +31 градуса. Осадков в этот день не предвидится.

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