С 1 июля для кузбассовцев увеличатся траты на коммуналку на 10−15%

С 1 июля кузбассовцы будут платить за коммуналку больше на 10−15% — произошло плановое повышение цен. В среднем по области индекс составит 9,6.
По решению областной РЭК за один кубометр газа, потраченный на приготовление еды и нагрев воды, кузбассовцы будут платить 7,38 ₽ — на 10,4% больше прежнего.
Плата за капитальный ремонт подорожает на 15% и составит 10,68 ₽ за квадратный метр. Эту меру власти объяснили тем, что деньги, которые собирают с жителей сейчас, не окупают даже себестоимости ремонтных работ. Действующий в Кузбассе тариф на капремонт — один из самых низких в Сибири.
Также мы писали, что в регионе растёт задолженность за коммуналку ещё по старым ценам. Кемеровостат опубликовал итоги по долгам населения за 1 квартал: вышло 6 млрд руб. по прямым договорам с ресурсниками и 4,5 млрд — по оплате ЖКУ через управляющие организации. Год назад было 5,7 и 4,2 млрд руб. соответственно.