С 1 июля для кузбассовцев увеличатся траты на коммуналку на 10−15%

Также мы писали, что в регионе растёт задолженность за коммуналку ещё по старым ценам. Кемеровостат опубликовал итоги по долгам населения за 1 квартал: вышло 6 млрд руб. по прямым договорам с ресурсниками и 4,5 млрд — по оплате ЖКУ через управляющие организации. Год назад было 5,7 и 4,2 млрд руб. соответственно.