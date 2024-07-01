Улицы Перми планируют назвать в честь известных военнослужащих

Улицу в Свердловском районе предлагают назвать в честь майора Алексея Глушкова, который так же участвовал в Бородинской битве в составе Черниговского пехотного полка. Во время боевых действий во Франции в 1814 году он был ранен, а в 1821 году ушел со службы и скончался в Перми спустя четыре года.