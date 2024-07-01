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Улицы Перми планируют назвать в честь известных военнослужащих

Это коснется трех улиц города.

Источник: Комсомольская правда

Общественный совет по топонимике рассматривает вопрос о переименовании улиц в Перми — рассказали в ИА «Текст».

Одну из улиц могут назвать в честь генерала-лейтенанта Александра Богуславского — героя Бородинской битвы 1812 года. После войны он работал начальником Уральских горных заводов, а местом его захоронения стала Пермь.

Улицу в Свердловском районе предлагают назвать в честь майора Алексея Глушкова, который так же участвовал в Бородинской битве в составе Черниговского пехотного полка. Во время боевых действий во Франции в 1814 году он был ранен, а в 1821 году ушел со службы и скончался в Перми спустя четыре года.

Третью улицу могут назвать в честь нашего современника. В Мотовилихе рассматривают возможность назвать улицу в честь Александра Городилова, известного пермского общественного активиста, который погиб в 2023 году в ходе СВО.

история