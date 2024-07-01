Топ-5 новостей в Молдове на 1 июля

1. Кто виноват в том, что цены на квартиры в Молдове все время растут: Стало известно, кто создает ажиотаж на рынке недвижимости.
2. Что изменится в Молдове с 1 июля: Пенсионный возраст повышается, медицинские услуги дорожают и завершается перепись населения.
3. Как правильно собрать дорожную аптечку, чтобы не загреметь в тюрьму: Какие препараты можно ввозить и вывозить из Молдовы — новые правила.
4. Неделя начинается с пекла: Снова до +40 градусов, облака уплыли, дождя не будет — каждый выживает, как может.
5. Пешком по Днестру: Резкое обмеление реки, питающей водой Кишинёв и ещё множество населённых пунктов, ведет к катастрофе.