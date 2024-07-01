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Нижегородцев приглашают в «Кинотеатр под открытым небом» в парки в июле

Показы пройдут на пяти территориях.

Нижегородцев приглашают в «Кинотеатр под открытым небом» в муниципальные парки в июле. Кинопоказы пройдут на пяти территориях: в парках Автозаводский, «Светлоярский», «Дубки», Станкозавода и в зоне отдыха «Щелоковский хутор», сообщили в МАУК «Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода».

«Начало сеансов в 20:00. Обращаем внимание, что расписание мероприятий может меняться в связи с погодными условиями. За актуальным календарем событий можно следить в telegram-канале дирекции парков и скверов», — отметили специалисты учреждения. Афиша на июль:

Парк «Дубки», сцена:

4 июля — «Звериный рейс», Бразилия, 2024, 6+.

Зона отдыха «Щелоковский хутор», поляна у первого озера:

11 июля — «Моя ужасная сестра 2», Россия, 2023, 6+.

Автозаводский парк, поляна напротив кафе «Панорама»:

18 июля — «Пингвиненок Пороро. Нападение монстров», Южная Корея, 0+ и «Мини-мишки: Новые приключения», Россия, 2023, 0+.

Парк Станкозавода, сцена:

25 июля — «Квест», Россия, 2023, 12+.

Парк «Светлоярский», поляна с цветными колоннами:

31 июля — «Сказка о царе Салтане», СССР, 1984, 0+ и «Северные амуры», Россия, 2023, 6+.