Нижегородцев приглашают в «Кинотеатр под открытым небом» в парки в июле

Нижегородцев приглашают в «Кинотеатр под открытым небом» в муниципальные парки в июле. Кинопоказы пройдут на пяти территориях: в парках Автозаводский, «Светлоярский», «Дубки», Станкозавода и в зоне отдыха «Щелоковский хутор», сообщили в МАУК «Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода».