Новокузнечанин, выстреливший в глаз подростку в тире, избежал наказания

Пострадавший Нурлан рассказывал журналистам, что год назад 40-летний новокузнечанин подошёл с двумя сыновьями к тиру. Пока парень заряжал винтовку для старшего ребёнка, мужчина выхватил пневматический пистолет у младшего и выстрелил в глаз подростку. После этого он сам вызвал скорую, дал пострадавшему 5 тыс. рублей и ушёл. В полиции мужчина утверждал, что случайно выстрелил не он, а его сын.