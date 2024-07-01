Новокузнечанин, выстреливший в глаз подростку в тире, избежал наказания

Как пишет Mash Siberia, новокузнечанин, которого подросток осенью прошлого года обвинил в выстреле в глаз, уехал на СВО и числится свидетелем по делу. На мужчину до сих пор не завели уголовное дело.
Пострадавший Нурлан рассказывал журналистам, что год назад 40-летний новокузнечанин подошёл с двумя сыновьями к тиру. Пока парень заряжал винтовку для старшего ребёнка, мужчина выхватил пневматический пистолет у младшего и выстрелил в глаз подростку. После этого он сам вызвал скорую, дал пострадавшему 5 тыс. рублей и ушёл. В полиции мужчина утверждал, что случайно выстрелил не он, а его сын.
«Он не мужчина, сваливает всю вину на своего ребёнка. Он не несёт ответственности за свои дела», — говорит Нурлан.
Пока дело переходило из одного ведомства в другое, подозреваемый отправился на военную службу по контракту. Нурлан перенёс четыре операции, не смог поступить в вуз, его не берут на работу и не дают инвалидность, потому что второй глаз видит.