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Приметы на Ярилин день: что нельзя делать 1 июля 2024 года

В понедельник, 1 июля, отмечается народный праздник Макушка лета или Ярилин день.

В понедельник, 1 июля, отмечается народный праздник Макушка лета или Ярилин день. Во многом названия связаны с солнцем — считается, что с этого времени оно светит особенно ярко. Также эта дата — день памяти нескольких мучеников — Леонтия, Ипатия и Феодула.

Что можно делать 1 июля:

  • крестьяне с этой даты начинали готовится к жатве;
  • хозяйки делали генеральную уборку в доме, пока огород не требовал много внимания;
  • в эту дату устраивали ярмарки, гулянья;

Что нельзя делать 1 июля:

  • ругаться с кем-либо;
  • рассказывать о своих успехах и хвалиться ими;
  • жаловаться на жизнь;

Народные приметы:

  • пауки активно паутины плетут — погода хорошей будет;
  • вороны в небе кружат — погода, наоборот, испортится;
  • лягушки на сушу спешат — к осадкам.