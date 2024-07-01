Приметы на Ярилин день: что нельзя делать 1 июля 2024 года

В понедельник, 1 июля, отмечается народный праздник Макушка лета или Ярилин день. Во многом названия связаны с солнцем — считается, что с этого времени оно светит особенно ярко. Также эта дата — день памяти нескольких мучеников — Леонтия, Ипатия и Феодула.
Что можно делать 1 июля:
- крестьяне с этой даты начинали готовится к жатве;
- хозяйки делали генеральную уборку в доме, пока огород не требовал много внимания;
- в эту дату устраивали ярмарки, гулянья;
Что нельзя делать 1 июля:
- ругаться с кем-либо;
- рассказывать о своих успехах и хвалиться ими;
- жаловаться на жизнь;
Народные приметы:
- пауки активно паутины плетут — погода хорошей будет;
- вороны в небе кружат — погода, наоборот, испортится;
- лягушки на сушу спешат — к осадкам.