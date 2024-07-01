Приметы на Ярилин день: что нельзя делать 1 июля 2024 года

В понедельник, 1 июля, отмечается народный праздник Макушка лета или Ярилин день. Во многом названия связаны с солнцем — считается, что с этого времени оно светит особенно ярко. Также эта дата — день памяти нескольких мучеников — Леонтия, Ипатия и Феодула.