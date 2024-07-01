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В Перми долгострой на улице Декабиристов выставят на торги

Почти все обманутые дольщики уже получили выплаты за него.

Источник: Комсомольская правда

Федеральный фонд развития территорий выставит на торги долгострой по адресу улица Декабристов, 97. Об этом сообщил советник губернатора по вопросам строительства Павел Черепанов в своем телеграм-канале.

«Глава региона Дмитрий Махонин подвел промежуточный итог нашей работы по помощи обманутыми дольщикам на Декабристов, 97. 117 из 148 дольщиков на Декабристов, 97 уже получили выплаты!» — сообщил чиновник в социальных сетях.

После Павел Черепанов уточнил, что федеральный фонд развития территорий выставит долгострой на торги. По его мнению, здание может привлечь строительный бизнес.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что власти Перми сменят подрядчика, который занимается строительством жилого дома в составе ЖК «Триумф. Квартал 2». Он систематически нарушал график выполнения работ.

строительство