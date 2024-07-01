Гидрометцентр РФ предупредил омичей об аномальной погоде в июле

Уже 2 июля дневная температура воздуха упадёт до +20… +25 градусов, ночью будет +12… +17. При этом днём ожидаются сильные дожди, грозы. В среду, 3 июля, похолодание продолжится. Сильные дожди будут идти и ночью. Порывы ветра усилятся до 15−18 метров в секунду, температура ночью упадёт до +11… +16 градусов, днём будет +19… +24.