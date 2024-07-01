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Гидрометцентр РФ предупредил омичей об аномальной погоде в июле

Месяц обещает быть дождливым.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Om1.ru

30 июня Гидрометцентр РФ представил вероятный прогноз погоды в Омской области на июль. По данным синоптиков, во втором месяце лета наш регион ждут некоторые аномалии.

Тмепература воздуха в середине лета будет около нормы. Однако омичей ждёт аномальное количество осадков. На инфографике регион входит в зону, где выпадет 120% от нормы осадков. Также под аномалию попадут Новосибирская и Томская области.

Источник: КП

Напомним, по данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, 1 июля днём в Омске будет +24… +29 градусов тепла. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы.

Уже 2 июля дневная температура воздуха упадёт до +20… +25 градусов, ночью будет +12… +17. При этом днём ожидаются сильные дожди, грозы. В среду, 3 июля, похолодание продолжится. Сильные дожди будут идти и ночью. Порывы ветра усилятся до 15−18 метров в секунду, температура ночью упадёт до +11… +16 градусов, днём будет +19… +24.