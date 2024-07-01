В Пермском крае вырастут цены на коммунальные услуги

Теперь кубометр воды обойдется пермякам в 41 рубль 45 копеек, что на 5 рублей и 45 копеек больше предыдущего тарифа. Электроэнергия в многоквартирных домах оборудованных газовыми плитами, подорожает на 45 копеек — до 5,5 рубля за киловатт в час. В домах, отапливаемых с помощью электричества, где установлены электроплиты, электроэнергия будет стоить 4,07 рубля. Теплоснабжение вырастет на 267 ₽ 76 коп. — до 2541,81 ₽/Гкал. А услуги по вывозу мусора подорожают со 108,3 рублей до 118,05 рублей.