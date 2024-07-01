В Пермском крае вырастут цены на коммунальные услуги

В Пермском крае с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ.
Теперь кубометр воды обойдется пермякам в 41 рубль 45 копеек, что на 5 рублей и 45 копеек больше предыдущего тарифа. Электроэнергия в многоквартирных домах оборудованных газовыми плитами, подорожает на 45 копеек — до 5,5 рубля за киловатт в час. В домах, отапливаемых с помощью электричества, где установлены электроплиты, электроэнергия будет стоить 4,07 рубля. Теплоснабжение вырастет на 267 ₽ 76 коп. — до 2541,81 ₽/Гкал. А услуги по вывозу мусора подорожают со 108,3 рублей до 118,05 рублей.
Ранее «Комсомолка» уже делала общий расчет расходов на услуги ЖКХ для среднестатистической семьи Перми. Расходы семьи из трех человек, проживающей в двухкомнатной квартире, увеличатся в месяц примерно на 715 рублей.