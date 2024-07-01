Прогноз погоды на июль представили синоптики Казахстана

«В первой декаде июля на большей части Казахстана, с циклоном и атмосферными фронтальными разделами, сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются дожди, на северо-западе, севере и в горных районах юго-востока Казахстана сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, градом и шквалистым ветром. На юге страны ожидаются пыльные бури», — говорится в распространенном в понедельник прогнозе погоды на июль.
Прогнозируется спад жары:
— на севере, востоке страны ночью до +10+15, днем до +18+28;
— в центре республики ночью до +10+18, днем до +22+28;
— на юго-востоке ночью до +15+20, днем до +22+30.
«Лишь на западе и юге страны ожидается повышение температурного фона ночью от +12+17 до +20+28, днем от +27+32 до +35+43. В конце первой, в начале второй декады жаркие дни вновь вернуться на большую часть республики. Во второй и третьей декадах месяца жаркие июльские дни ненадолго будут сменяться прохладными и дождливыми с грозами, порывистым ветром, градом и пыльная буря», — отметили в «Казгидромете».
Прогнозируется колебание температуры воздуха:
— на западе страны ночью от +15+22 до +19+25, днем от +28+33 до +33+38;
— на севере, в центре и востоке ночью от +7+17 до +15+23, днем от +17+27 до +30+37;
— на юге и юго-западе ночью от +14+23 до +20+28, днем от +30+36 до +35+43;
— на юго-востоке ночью от +10+18 до +17+25, днем от +25+36 до +33+40.