Прогноз погоды на июль представили синоптики Казахстана

«Лишь на западе и юге страны ожидается повышение температурного фона ночью от +12+17 до +20+28, днем от +27+32 до +35+43. В конце первой, в начале второй декады жаркие дни вновь вернуться на большую часть республики. Во второй и третьей декадах месяца жаркие июльские дни ненадолго будут сменяться прохладными и дождливыми с грозами, порывистым ветром, градом и пыльная буря», — отметили в «Казгидромете».