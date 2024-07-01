В Самаре пройдут временные отключения холодной воды со 2 по 5 июля

В Самаре местных жителей предупредили о временном отключении холодной воды. Специалисты проведут ремонтно-профилактические работы на сетях.
По информации «РКС-Самара», 2 июля с 09:00 до 21:00 холодную воду отключат на улице Соколова, 17а, 34, 36, 38, 61. В этот же день отключение с 08:00 до 20:00 планируют на улице Демократической, 2Б, 4, 6. Со 2 по 3 июля с 08:30 до 17:00 и с 08:30 до 13:00 перекроют воду по улицам: Молодогвардейская, 240, 238; Полевая, 50.
Также работы пройдут 4 июля. С 10:00 до 12:55 пройдут отключения на ул. Никитинской, 66А, 75, 77, 79; ул. Агибалова, 68, 70, 76, 78, 80. 5 июля планируют заменить пожарный гидрант, с 10:00 до 14:00 воды не будет на ул. Каменогорская, 3, 6, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.