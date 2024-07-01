В Самаре пройдут временные отключения холодной воды со 2 по 5 июля

По информации «РКС-Самара», 2 июля с 09:00 до 21:00 холодную воду отключат на улице Соколова, 17а, 34, 36, 38, 61. В этот же день отключение с 08:00 до 20:00 планируют на улице Демократической, 2Б, 4, 6. Со 2 по 3 июля с 08:30 до 17:00 и с 08:30 до 13:00 перекроют воду по улицам: Молодогвардейская, 240, 238; Полевая, 50.