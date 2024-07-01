В Красноярске в 2024 году пройдёт фестиваль русских народных игр

Красноярцев продолжают радовать различными мероприятиями и активностями. 8 июля, в День семьи, любви и верности, с 17 до 20 часов в нашем городе пройдёт масштабный фестиваль русских народных игр. Он состоится на главной поляне Татышев-парка. Также спортивный праздник пройдёт и на дворовых площадках во всех районах Красноярска. Публикуем программу фестиваля русских народных игр в Красноярске.
Фестиваль русских народных игр в Красноярске 8 июля 2024
Принять участие в фестивале сможет каждый. Ограничений по возрасту нет, сообщают в мэрии. Также не потребуется и предварительная регистрация.
Участникам раздадут маршрутный лист «Легенда», в котором нужно будет получать отметки после выполнения заданий. Гости фестиваля смогут поиграть в классики, резиночку, Чапаева, палку-банку, городки, лапту, а также в традиционные русские игры — конь-вороной, третий лишний, пустое место, дударь, месим тесто, чай-чай выручай, золотые ворота. На празднике также будут представлены развлекательные локации: конный бой, шашки, засечный бой, цепи кованые, салки, вышибалы, хвостики, русский хоккей, съедобное-несъедобное, «ГТО».
Кроме этого, в рамках праздника пройдет турнир по русской лапте. На площадке во время проведения игры от одной команды примут участие от 4 до 6 игроков.
Заявки на участие в турнире по русской лапте можно подать на электронную почту potilicinasa@mail.ru, а также на месте проведения фестиваля 8 июля до 17:10.
Программа фестиваля русских народных игр 8 июля 2024 в Красноярске: Фото: администрация Красноярска
17:00 — начало работы локаций;
17:30 — начало турнира по русской лапте;
18:00 — церемония открытия фестиваля;
20:00 — награждение победителей и призёров турнира по лапте.
Участники общегородского фестиваля в Татышев-парке, у которых не менее 7 отметок в маршрутном листе, получат сувенирную продукцию с логотипом «Год Семьи».
Команду-победителя и команды-призёры турнира по лапте наградят грамотами, игроков команд — медалями главного управления по физкультуре, спорту и туризму администрации Красноярска.
В районах города фестиваль пройдет на семи дворовых площадках:
Октябрьский район — ул. Карбышева, 24б;
Железнодорожный район — ул. Железнодорожников, 10а;
Центральный район — ул. Республики, 43а;
Советский район — ул. Воронова, 43а;
Ленинский район — ул. Говорова, 52;
Кировский район — пер. Вузовский, 15;
Свердловский район ом — ул. 60 лет Октября, 5 г.
Церемония открытия спортивного праздника на дворовых площадках состоится в 18:00, закрытие и вручение сувениров — в 20:00.