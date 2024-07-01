В Красноярске в 2024 году пройдёт фестиваль русских народных игр

Красноярцев продолжают радовать различными мероприятиями и активностями. 8 июля, в День семьи, любви и верности, с 17 до 20 часов в нашем городе пройдёт масштабный фестиваль русских народных игр. Он состоится на главной поляне Татышев-парка. Также спортивный праздник пройдёт и на дворовых площадках во всех районах Красноярска. Публикуем программу фестиваля русских народных игр в Красноярске.