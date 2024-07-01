В Уфимской агломерации увеличили количество пригородных поездов.

Как сообщили в пресс-службе минтранса РБ, с 1 июля в будни в черте Уфимской агломерации будет курсировать 51 пригородный поезд, в том числе 30 составов на участке Дема — Шакша.
В рамках проекта «Городская электричка» назначаются пять пригородных поездов:
- № 6430 Дема (отпр. 07:15) — Шакша (приб. 08:00) ежедневно;
- № 6431 Шакша (отпр. 08:29) — Уфа (приб. 08:59) ежедневно;
- № 6429 Шакша (отпр. 09:31) — Дема (приб. 10:15) по рабочим дням;
- № 6434 Уфа (отпр. 16:49) — Шакша (приб. 17:18) ежедневно;
- № 6435 Шакша (отпр. 17:30) — Дема (приб. 18:14) ежедневно.
Кроме того, продлевается маршрут следования пригородному поезду до станции Шакша № 7408 Раевка (отпр. 06.06) — Уфа (приб. 08.19, отпр. 08.23) — Шакша (приб. 08.52) по рабочим дням. Время прибытия и отправления указано местное.
Все рейсы будут выполнять современные городские электропоезда.