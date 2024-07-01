На реках Приморья после затяжного паводка начался спад воды

В связи с улучшением ситуации, специалисты краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства приступили к устранению последствий наводнений на тех участках, где уровень воды уже снизился. Тем не менее, проблемы с проездом сохраняются на автомобильных дорогах в Дальнереченском, Кавалеровском и Пожарском округах, а также в Дальнереченском городском округе.