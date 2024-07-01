На реках Приморья после затяжного паводка начался спад воды

В Приморском крае наблюдается общее снижение уровня воды в реках после продолжительного периода наводнений. Об этом сообщил Приморский гидрометцентр.
По информации ведомства, ситуация на водных артериях региона постепенно стабилизируется, с уменьшением уровней воды на 3−15 сантиметров за сутки, при этом в некоторых районах центральной и северной частей края спад может достигать до 50 сантиметров. Ожидается, что в течение следующих трех дней спад воды продолжится, и на реке Большой Уссурке у Дальнереченска уровень воды опустится ниже критических отметок.
Большая часть рек Приморья уже вернулась в свои берега, при этом уровни воды оказались на 0,8−2 метра ниже пойменных отметок. Тем не менее, некоторые участки рек в бассейне озера Ханка и реки Уссури все еще остаются подтопленными.
По данным правительства Приморского края, сильные дожди с 20 по 22 июня привели к критическому повышению уровней воды в реках Малиновка, Большая Уссурка, Уссури и Бикин. В результате в семи муниципалитетах края было затоплено 197 частных домов и более 980 приусадебных участков.
Сложная ситуация сложилась в Красноармейском округе, Дальнереченске и Дальнереченском районе. На данный момент три села в Красноармейском муниципальном округе, а также село Олон в Пожарском округе, продолжают оставаться отрезанными от дорожного сообщения. В пунктах временного размещения пребывают 12 человек, включая 6 детей. Спасательные группы, насчитывающие 127 человек и 86 единиц техники, работают в пострадавших районах.
В связи с улучшением ситуации, специалисты краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства приступили к устранению последствий наводнений на тех участках, где уровень воды уже снизился. Тем не менее, проблемы с проездом сохраняются на автомобильных дорогах в Дальнереченском, Кавалеровском и Пожарском округах, а также в Дальнереченском городском округе.
В Красноармейском округе количество переливов сократилось до 12, но проезд для всех видов автотранспорта ограничен на некоторых участках. В Дальнереченском городском округе закрыт проезд для легковых автомобилей на нескольких улицах. В Дальнереченском районе невозможен проезд для легковых машин на определенном участке трассы Дальнереченск — Ариадное, хотя имеется альтернативный маршрут. В Пожарском округе, в качестве временной меры, организована лодочная переправа к селу Олон из-за затопления дороги. Жители всех населенных пунктов обеспечены необходимыми товарами и услугами.