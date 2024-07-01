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Жара спадает. Первый день июля в Узбекистане будет относительно прохладным

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Июль в Узбекистане начался с понижения температуры. В некоторых регионах страны синоптики обещают кратковременный дождь и грозу, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Сейчас в Ричмонде: +22° 5 м/с 73% 757 мм рт. ст. +22°
Источник: Podrobno.uz

Сегодня днем по республике без осадков, лишь по Ташкентской области и областям Ферганской долины местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер 7−12 метров в секунду, местами возможно усиление до 13−18 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура 30−35 градусов.

В столице в первой половине дня возможны небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер 5−10 метров в секунду, возможно усиление до 12−14 метров в секунду. Температура 31−33 градусов.

По предгорным и горным районам в отдельных районах возможны кратковременный дождь, гроза, а также селе-паводковые явления. Ветер 7−12 метров в секунду, местами усиление до 13−18 метров в секунду. Температура 21−26 градусов.