Жара спадает. Первый день июля в Узбекистане будет относительно прохладным

Сегодня днем по республике без осадков, лишь по Ташкентской области и областям Ферганской долины местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер 7−12 метров в секунду, местами возможно усиление до 13−18 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура 30−35 градусов.