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С 1 июля автобус № 63 в Самаре поменял расписание движения

Автобусы № 63 в Самаре с 1 июля стали ездить чаще.

Источник: Комсомольская правда

С 1 июля в Самаре скорректировали расписание движения автобуса № 63, сообщает департамент транспорта горадминистрации. Этот автобус ездит по маршруту между автостанцией «Аврора» и поселком Рубежный. Месяц назад жители поселка обратились в ведомство.

— Жители попросили увеличить количество машин на маршруте и уменьшить интервал ожидания, — уточнили в дептрансе.

Эти пожелания были учтены, и теперь автобус совершает более 30 рейсов в день. Первый автобус с «Авроры» выезжает в 05.55, а последний — в 21.00. Обратную связь касательно нового расписания предлагают оставлять по телефону 8 (846) 207 70−11.