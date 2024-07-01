С 1 июля автобус № 63 в Самаре поменял расписание движения

Эти пожелания были учтены, и теперь автобус совершает более 30 рейсов в день. Первый автобус с «Авроры» выезжает в 05.55, а последний — в 21.00. Обратную связь касательно нового расписания предлагают оставлять по телефону 8 (846) 207 70−11.