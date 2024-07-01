До +35°С, грозы и град ожидаются в Беларуси в понедельник

Немного выше будет температура в Бресте — от +25°С до +27°С. Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду с кратковременным дождем — вероятность выпадения осадков составляет 80−90%, а также грозу. Ветер западный, 5−10 м/с, порывы могут достигать 14 м/с.