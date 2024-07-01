До +35°С, грозы и град ожидаются в Беларуси в понедельник

Утром и днем на большей части территории страны ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с. Днем местами — сильные ливни, град.
По данным ведомства, возможны такие факторы опасности, как нарушение электроснабжения, возникновение природных пожаров, гибель людей на воде при купании, подтопление отдельных домов, участков дорог, хозяйственных построек.
Помимо того, есть вероятность повреждения слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений, падение деревьев, увеличение дорожно-транспортных происшествий.
Из-за погодных условий в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.
Прогноз погоды по регионам.
В Гродно термометры покажут +24.. +26°С. Ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь (вероятность осадков составляет 80−90%), гроза. Ветер западный, 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.
Немного выше будет температура в Бресте — от +25°С до +27°С. Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду с кратковременным дождем — вероятность выпадения осадков составляет 80−90%, а также грозу. Ветер западный, 5−10 м/с, порывы могут достигать 14 м/с.
В Минске температура поднимается до +30.. +32°С. В столице возможно увеличение облачности, кратковременный дождь (вероятность осадков составляет 80−90%), гроза, местами сильные ливни. Ветер южный, 5−10 м/с, порывы до 15−20 м/с.
В Витебске будет еще жарче — до +31.. +33°С. В понедельник в областном центре ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь (вероятность осадков составляет 30−40%), гроза. Ветер южный, 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.
Выше всего температура поднимается в Могилеве и Гомеле — до + 32..+34°С. По прогнозам синоптиков, в областных центра будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный, 5−10 м/с.