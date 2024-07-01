Реконструкция и снос. Что приготовили Смольный и «Газпром» стадиону «Петровский» и его соседям

В итоге успели сформировать несколько дорожных карт, в которых подробно описывали с конкретными датами, как шаг за шагом идти к реконструкции. Можно отметить, что их роднит общий финал — разрешение на ввод Блока 1 (то есть объектов на том участке, где сейчас стадион). Оно было запланировано на 2028 год (с вариациями: май, август, ноябрь). Однако во всех этих вариантах концессионное соглашение должны были заключить в 2023 году, так что очевидно, что все сроки поплыли и теперь неактуальны. В отличие от общего плана действий.

Процесс настолько сложный, что даже всех причастных перечислить будет непросто. Помимо инвестора и комитета по инвестициям, это и дирекция по управлению спортивными сооружениями, и комитеты — от комспорта и КИО до КГИОП и КГА, и Законодательное собрание. Например, только по линии КГИОП надо было провести историко-культурную экспертизу, чтобы определить границы ОКН «Петровский парк», высвободить территории под проект, утвердить границы ОКН «Набережная стадиона “Петровский”, а после стройки получить заключение о соответствии закону об объединенных зонах охраны и приказу Минкульта о предмете охраны в Петербурге.

Комитет по спорту, кстати, должен был оценить социальные последствия ликвидации инфраструктуры для детей и распределить всех занимающихся на этой территории по другим спортивным школам. Комитет по инвестициям — добиться при изменении генплана, чтобы отсюда убрали пометку “пляж”, существовавшую с незапамятных времен (в последней версии ее уже нет, вся земля — категория Р1, то есть территория для отдыха).

В документах не проговаривается демонтаж стадиона. Но КИО, например, должен был бы согласовать снос объектов на территории, не вовлеченных в концессионное соглашение, а также снос зданий на втором участке. Причем юридическая сторона предполагала, что инвестор фактически делает благотворительное пожертвование городу, в виде затрат на демонтаж объектов.

Отдельная суета была вокруг одного из четырех светопрожекторов стадиона, северо-восточного. Эта махина вроде бы тоже оказалась формально за пределами участка под Блок 1, так что требовалось содействие КИО. Если бы прожектор оказался аварийным или в границах охраняемой набережной, его бы сносили по одной процедуре (как диссонирующий объект), а если бы его включили в участок Блока 1 — то опять же инвестор убрал бы его в форме пожертвования, как остальные три. С аквахостелом, который много лет пришвартован прямо под этим прожектором, должны расторгнуть договор водопользования.