Как пережить жару без вреда для здоровья: пять правил

«Если чувствуете головокружение, тошноту и слабость, обратитесь к врачу. Если у вас есть хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистой системы, в жару отнеситесь особенно внимательно к своему самочувствию», — предупреждают в Минздраве РФ.