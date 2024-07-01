Тарифы на коммуналку с 1 июля выросли в Приморье в среднем на 12%

Агентство по тарифам приморского края утвердило новые ставки на услуги ЖКХ. В среднем тарифы выросли в регионе на 12%.
Коммунальные тарифы в России индексируют раз в год. В позапрошлом году их повышали дважды — с июля и с 1 декабря. В прошлом году повышения не было. Жители уже отвыкли планового роста, но в нынешнем году о нём напомнили.
Больше всего вырастут тарифы на водоснабжение и водоотведение. Цены на эту услугу увеличатся в среднем на 30 процентов.
Согласно утверждённому тарифу, стоимость кубометра холодной воды во Владивостоке вырастет с 37,04 рубля до 44,34 рубля. За водоотведение горожане с 1 июля будут платить не 22,79, а 29,63 рубля.
Не остались в стороне и энергетики. Стоимость киловатта для городского населения вырастит до 4,07 рубля. Сельчанам придётся 3 рубля 56 копеек вместо 3 рублей 28 копеек.
Проиндексировали и тарифы на горячую воду и отопление. С 1 июля во Владивостоке стоимость кубометра горячеё воды увеличилась с 203,6 рубля до 235 рублей и 42 копеек. Тарифы увеличились более, чем на 15 процентов.
Подорожает и отопление. В краевом центре тариф за гигакалорию увеличился на 4 процента — до 2963,36 рубля.
Официально новые тарифы утвердили ещё в январе. За капитальный ремонт с 1 июля придётся платить больше на 5,5%, а за вывоз ТБО — более, чем на 7 процентов.￼
Минимальная ставка взноса на капитальный ремонт жилья будет увеличена с 1 января 2024 года с 9,57 ₽ до 10,10 ₽/кв.м.
Поэтому не удивляйтесь, увидев в квитанциях за июль новые цифры. По традиции стоимость услуг ЖКХ повышают летом, когда нет отопления и отключают горячую воду. Кроме того, летом не приходится включать обогревательные приборы, поэтому повышение цен не так бьёт по кошелькам. Но к увеличению расходов на коммуналку надо быть готовым, чтобы с подачей отопления и возвращением горячей воды новые цифры в квитанциях не стали неприятным сюрпризом.