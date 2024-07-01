Тарифы на коммуналку с 1 июля выросли в Приморье в среднем на 12%

Поэтому не удивляйтесь, увидев в квитанциях за июль новые цифры. По традиции стоимость услуг ЖКХ повышают летом, когда нет отопления и отключают горячую воду. Кроме того, летом не приходится включать обогревательные приборы, поэтому повышение цен не так бьёт по кошелькам. Но к увеличению расходов на коммуналку надо быть готовым, чтобы с подачей отопления и возвращением горячей воды новые цифры в квитанциях не стали неприятным сюрпризом.