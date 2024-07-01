Нейрохирург объяснил, из-за чего появляется сколиоз и как его лечить

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Сколиоз бывает нескольких видов: инфантильный (возникает до четырёх лет), ювенильный (4−10 лет), подростковый (11−20 лет) и взрослый (старше 20-ти лет).
Причины возникновения заболевания могут быть связаны с возрастной деформацией, родовыми травмами, операциями на позвоночнике, патологиями нервной системы.
Сколиоз может также появиться в результате нарушения обмена веществ, системной красной волчанки, ревматоидного артрита и новообразований, которые могут сдавливать нервные окончания в спинном мозге.
— Заболевание может развиться и у пожилых людей старше 50-ти лет вследствие остеохондроза, — отметил Андрей Васильев. — Такие деформации проявляются болью в позвоночнике и сопровождаются различными неврологическими нарушениями.
Если вы наблюдаете перекос бёдер, неровную линию талии, выпирание одного ребра или лопатки, разную высоту плеч, смещение шеи в сторону и болевые ощущения в спине — то это повод задуматься о походе к врачу.
В таком случае стоит обратиться к травматологу-ортопеду. Чтобы подтвердить диагноз, пациентам назначают рентгенографию, компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию.
Чтобы излечить сколиоз, некоторым пациентам достаточно наблюдения и регулярной гимнастики, а другим могут рекомендовать хирургическое лечение.