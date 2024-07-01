В Екатеринбурге запретили застройку Березовой рощи в Академическом районе

Напомним, что ранее один из уральских девелоперов хотел застроить жильем квартал в границах улиц Краснолесья, Чкалова, Академика Вонсовского и Анатолия Мехренцева. Тогда жители Академического вышли на протесты, заявляя о необходимости сохранить от вырубки сотни многолетних берез. К ним прислушались депутаты и администрация города. Решение остановить застройку и сменить статус участка было принято мэрией и депутатами городской думы на недавнем заседании Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки.