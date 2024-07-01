В начале июля в Самару придет жара до +33 градусов

Начался второй месяц лета, и его начало в Самарской области обещает быть жарким. По прогнозу Приволжского УГМС, 1 июля в Самаре, Тольятти и Сызрани воздух днем прогреется до +28…+30 градусов, а по области местами — до +31 градуса.
— С ростом атмосферного давления над нашим регионом будет постепенно устанавливаться теплая погода, — сообщали ранее в Приволжском УГМС.
Уже 2 июля самарцев ждет жара до +33 градусов, такой же прогноз сохранится и на 3 июля. Погода обещает быть ясной, а вот осадков не прогнозируется.