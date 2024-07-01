Солист «Чайфа» Владимир Шахрин рассказал, во что любят играть его внуки

«Удивительно, что в наше время темы с динозаврами вообще не было. У моего внука был период, когда он интересовался динозаврами. Он знал про все названия, и, соответственно, знал я. У меня пятеро внуков — три девочки, два мальчика, — и сейчас у младшего внука Саши такой же период. Он с динозаврами ходит, он в них играет, он смотрит про них мультфильмы — сейчас это очень популярная тема», — говорит музыкант.