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Обстановка на Крымском мосту 1 июля 2024 года: со стороны Кубани образовалась 7-километровая пробка

На Крымском мосту со стороны Кубани стоит 730 машин.

Источник: Комсомольская правда

Ранним утром 1 июля на Крымском мосту образовалась гигантская пробка. Затор растянулся как со стороны Краснодарского края, так и со стороны Республики Крым.

«В 8:00 в очереди со стороны Тамани находится 730 машин. Время ожидания около трех часов», — сообщили в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

На Крымском мосту со стороны Керчи также образовался серьезный затор. На 8:00 в пробке стоит 215 машин. Время ожидания около часа.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», на выезде из Краснодарского края дорога выделена бордовым. Пробка продлилась больше чем на семь километров. На выезде из Крыма затор растянулся на четыре километра. Здесь трасса выделена желтым.

Безумные пробки на Крымском мосту наблюдались и в выходные. 30 июня на путепроводе скопилось огромное количество машин. В 12:00 в очереди со стороны Тамани стояло 817 автомобилей, со стороны Керчи машин не было.

«В 14:00 30 июня в очереди со стороны Тамани стояло 810 автомобилей. Ожидание было около трех часов. В очереди со стороны Керчи находилось 320 машин. Ожидание около часа», — сообщали в оперативном канале.

Пробка на выезде из Краснодарского края не рассосалась даже ночью 1 июля. В 00:00 в ней стоял 461 автомобиль. Со стороны Керчи очереди перед пунктом на этот момент уже не было.

Ранее сообщалось, что количество постов досмотра у Крымского моста увеличено для устранения затора.