Детей начнут прививать от коклюша с шести лет

«Будет введена вакцинация в шестилетнем возрасте у детей, потому что именно эта группа детей формирует в этой структуре заболевших наибольший удельный вес», — сказала она.
По словам Нечай, в шесть лет будут прививать в том числе от коклюша. За последние пять месяцев в стране зарегистрировали 1,7 тысячи случаев инфицирования. При этом главный санитарный врач назвала практику отказа от прививок «западной модой».
«Этому надо противопоставить хорошую информационную работу. Да, побочные эффекты могут быть, но они несопоставимы с теми рисками для здоровья, которые несет отсутствие этой прививки», — заявила Нечай в эфире СТВ.
Она заверила, что при вакцинации учитываются индивидуальные противопоказания. К прививке допускают только после того, как взвешены все риски.
Кроме того, Нечай заверила, что западные санкции не создали проблем для закупки вакцин, хотя иногда есть опасения по срокам поставок.
«Но, к счастью, нам удалось нивелировать все вот эти риски и большие проблемы в обеспечении монобиологическими препаратами, которые несли бы серьезные риски, допустим, срыв сроков вакцинации. Таких фактов нет», — подчеркнула главный санврач.