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Ленинградский проспект в Кемерове продолжат дорогой в полкилометра

Пока подрядчик занимается подготовительными работами.

Как сообщает мэр Кемерова Дмитрий Анисимов, у Ленинградского проспекта появится продолжение в виде двухполосной дороги протяжённостью 564 метра. Вдоль неё построят пешеходные тротуары и поставят две остановки.

«Пока подрядчик занимается подготовительными работами, завозит на площадку инертные материалы. Также приступили к разработке котлована под локальные очистные сооружения на выпуске коллектора ливнёвой канализации», — пишет глава города.

Новая дорога свяжет улицу Марковцева и развивающийся микрорайон № 72.