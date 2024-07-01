Ленинградский проспект в Кемерове продолжат дорогой в полкилометра

Как сообщает мэр Кемерова Дмитрий Анисимов, у Ленинградского проспекта появится продолжение в виде двухполосной дороги протяжённостью 564 метра. Вдоль неё построят пешеходные тротуары и поставят две остановки.
«Пока подрядчик занимается подготовительными работами, завозит на площадку инертные материалы. Также приступили к разработке котлована под локальные очистные сооружения на выпуске коллектора ливнёвой канализации», — пишет глава города.
Новая дорога свяжет улицу Марковцева и развивающийся микрорайон № 72.