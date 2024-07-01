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В Уфе 55-летний водитель фуры врезался в путепровод

Водитель с различными травмами был доставлен в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на 1480 км автодороги М5 Уфа — Челябинск в путепровод врезался грузовик «Вольво», за рулем которого был 55-летний мужчина. О подробностях аварии рассказали в столичной Госавтоинспекции.

Известно, что мужчина получил серьезные травмы. Пострадавший водитель был доставлен в больницу.

По факту произошедшего начато разбирательство. Сотрудникам ГАИ предстоит установить причины и обстоятельства ДТП.

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