В Уфе 55-летний водитель фуры врезался в путепровод

В Уфе на 1480 км автодороги М5 Уфа — Челябинск в путепровод врезался грузовик «Вольво», за рулем которого был 55-летний мужчина. О подробностях аварии рассказали в столичной Госавтоинспекции.
Известно, что мужчина получил серьезные травмы. Пострадавший водитель был доставлен в больницу.
По факту произошедшего начато разбирательство. Сотрудникам ГАИ предстоит установить причины и обстоятельства ДТП.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.