Вода в Волге в Самарской области с каждым днем все больше прогревается

В начале июля в Самарскую область вернулась жара. Вслед за этим стала повышаться и температура воды в Волге, которая до этого была нестабильной. Рассказываем про температуру воды в Волге по состоянию на 1 июля 2024 года на территории Самарской области.
Самой теплой Волга сейчас оказалась у берегов Сызрани — здесь температура воды превысила 20-градусную отметку, хотя еще вчера, 3 июня, составляла менее +20 градусов. Чуть прохладнее Волга в Тольятти — температура воды приблизилась к +20 градусам.
А у берегов Самары Волга прогрелась чуть меньше. По данным Приволжского УГМС, температура воды составляет около +19 градусов, что немного теплее вчерашних показателей.