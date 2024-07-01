Жители Азова жалуются на неприятные запахи в городе

«Спасатели, экологи, представители “Азовводоканала” и другие специалисты проверяют поступающие от азовчан жалобы. Директор водоканала сообщил о выявленных фактах незаконных действий недобросовестных перевозчиков жидких бытовых отходов. Несмотря на наличие в Азове и других соседних городах специализированных сливных станций, такие “коммерсанты” сбрасывают зловонное содержимое своих машин в канализационные колодцы или на окраинах города», — пояснили в мэрии.
Есть вопросы и к ряду предприятий, особенно занимающихся перевалкой сельхозпродукции.
На совещании решено «принять исчерпывающие меры для оперативного определения и устранения причин постороннего запаха». Информация обо всех подобных фактах будет передаваться в правоохранительные органы и муниципальную инспекцию.