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Жители Азова жалуются на неприятные запахи в городе

Ростовская область, 1 июля 2024. DON24.RU. Власти Азова проводят мероприятия по выявлению источника неприятного запаха, сообщили в городской администрации. Этой теме было посвящено пленарное совещание руководителей служб жизнеобеспечения.

«Спасатели, экологи, представители “Азовводоканала” и другие специалисты проверяют поступающие от азовчан жалобы. Директор водоканала сообщил о выявленных фактах незаконных действий недобросовестных перевозчиков жидких бытовых отходов. Несмотря на наличие в Азове и других соседних городах специализированных сливных станций, такие “коммерсанты” сбрасывают зловонное содержимое своих машин в канализационные колодцы или на окраинах города», — пояснили в мэрии.

Есть вопросы и к ряду предприятий, особенно занимающихся перевалкой сельхозпродукции.

На совещании решено «принять исчерпывающие меры для оперативного определения и устранения причин постороннего запаха». Информация обо всех подобных фактах будет передаваться в правоохранительные органы и муниципальную инспекцию.

экология