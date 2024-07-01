Жители Азова жалуются на неприятные запахи в городе

«Спасатели, экологи, представители “Азовводоканала” и другие специалисты проверяют поступающие от азовчан жалобы. Директор водоканала сообщил о выявленных фактах незаконных действий недобросовестных перевозчиков жидких бытовых отходов. Несмотря на наличие в Азове и других соседних городах специализированных сливных станций, такие “коммерсанты” сбрасывают зловонное содержимое своих машин в канализационные колодцы или на окраинах города», — пояснили в мэрии.