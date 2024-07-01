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Филипп Киркоров купил картины художницы Дарьи Санатиной из Екатеринбурга

Певец Филипп Киркоров приобрел большинство работ екатеринбургской художницы Дарьи Санатиной, следует из публикации в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta) художницы, певец увидел ее картины на выставке в Гостином дворе.

Источник: Коммерсантъ

Особенность картин состоит в том, что они сделаны из одежды. Художница лично привезла певцу свои работы домой. «Моим гостем стала Даша Санатина, которая привезла удивительные работы. Когда я посещал выставку в Гостином дворе, у Даши был целый стенд. Это все теперь живет у меня», — сказал Филипп Киркоров на видео.

Дарья Санатина является создательницей арт-студии «Смотри внутрь» и победительницей всероссийских и международных выставок. Художница входит в список ста лучших современных художников России и в Ассоциацию Евразийского художественного союза. Ее картины представлены на выставках в Москве, Берлине, Амстердаме, Париже, Венеции и других городах мира. С 2022 года проживает в Москве.

выставки и музеи