Изменения в жизни жителей Хабаровского края наступили

С сегодняшнего дня жителей Хабаровского края ждёт ряд изменений в законодательстве:
Повышение пенсий
Для граждан Российской Федерации, достигших восьмидесятилетнего возраста, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии удвоится. В текущем году данная сумма составляет 8134,88 рубля. С первого июля для тех, кто отметил своё восьмидесятилетие, она будет увеличена до 16 269,76 рублей. Нет необходимости подавать какие-либо заявления — увеличение происходит автоматически. Тем не менее, стоит отметить, что выплаты начнутся лишь со следующего месяца.
Повышение выплат ожидает и тех пенсионеров, которые ранее работали, но затем прекратили свою трудовую деятельность. Во время их работы на пенсию индексация не производилась, однако после увольнения они имеют право на перерасчёт пенсии с учётом всех предыдущих индексаций.
Индексация тарифов
С сегодняшнего дня произошло ежегодное повышение стоимости коммунальных услуг. Среднее значение роста тарифов в регионе не превышает установленное правительством ограничение. Основным фактором, способствующим этому увеличению, являлась инфляция, которая вынудила поставщиков повысить цены.
Стоимость газа выросла на 23%, что существенно отразится на бюджете тех, кто активно пользуется этим ресурсом. Увеличение цен затронуло услуги горячего водоснабжения и водоотведения, стоимость которых возросла на 11−14%. Тарифы на электроэнергию для квартир без электроплит увеличились на 8,7%.
ЖКХ без комиссий
Сегодня вступил закон, принятый Государственной Думой, запрещающий банкам и платёжным системам взимать комиссию при оплате жилья и услуг ЖКХ с граждан, имеющих право на социальную поддержку.
От уплаты комиссии при осуществлении платежей за услуги ЖКХ освобождаются: ветераны боевых действий, члены семей погибших участников боевых действий и Великой Отечественной войны, члены семей умерших ветеранов с инвалидностью, граждане с инвалидностью, пенсионеры, взрослые члены многодетных семей. Это правило распространилось не только на оплату услуг ЖКХ, но и на погашение пеней за просрочку платежей.
Повышение госпошлины на загранпаспорт
Начал действовать новый Федеральный закон, который предусматривает увеличение размеров государственных пошлин за оформление заграничного паспорта нового образца. Государственная пошлина увеличилась с 5000 до 6000 рублей, а за оформление заграничного паспорта для детей младше 14 лет — с 2500 до 3000 рублей.
Эксперимент на «Госуслугах» (12+)
Эксперимент пройдёт по выдаче квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей для граждан России, пребывающих на территории Армении, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. До конца 2025 года, граждане России, находящиеся за рубежом, смогут подтвердить свою учетную запись на портале Госуслуг.
Единая база многодетных семей
В России заработал единый реестр многодетных семей. Это позволяет органам соцзащиты оперативно проверить статус семьи и упрощает процесс получения льгот и пособий многодетными семьями.