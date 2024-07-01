Изменения в жизни жителей Хабаровского края наступили

Для граждан Российской Федерации, достигших восьмидесятилетнего возраста, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии удвоится. В текущем году данная сумма составляет 8134,88 рубля. С первого июля для тех, кто отметил своё восьмидесятилетие, она будет увеличена до 16 269,76 рублей. Нет необходимости подавать какие-либо заявления — увеличение происходит автоматически. Тем не менее, стоит отметить, что выплаты начнутся лишь со следующего месяца.