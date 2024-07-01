ВС запретил менять условный срок на реальный на основании «общих рассуждений»

Суд первой инстанции приговорил фигуранта к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Апелляционным определением приговор изменен: учтено в качестве смягчающих наказание обстоятельств осознание осужденным неправомерности своего поведения и наличие у него наград за спортивные достижения, но при этом определено назначенное наказание — отбывать в исправительной колонии общего режима.
В жалобе защитник выражает несогласие с отменой условного осуждения, считая, что суд допустил противоречивые выводы, признав наличие дополнительных смягчающих обстоятельств и одновременно ужесточив наказание.
Позиция ВС
Суд первой инстанции, назначая наказание в виде лишения свободы условно, учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности осужденного, в том числе смягчающие обстоятельства: наличие троих малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном, положительную характеристику по месту жительства, совершение преступления впервые, наличие на иждивении родителей-инвалидов и то обстоятельство, что осужденный является ветераном боевых действий, напоминает ВС.
Изменяя приговор по представлению прокурора, суд апелляционной инстанции указал, что дополнительно признает смягчающими обстоятельствами осознание обвиняемым неправомерности своего поведения и его награды за спортивные достижения, полагая необходимым учесть их при принятии решения.
Однако, назначенное осужденному наказание суд апелляционной инстанции не смягчил, а ужесточил, указав, что при применении условного осуждения суд первой инстанции не учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств и направленного против здоровья населения и общественной нравственности.
Назначенное наказание суд апелляционной инстанции счел недостаточным для полного осознания осужденным недопустимости посягательства на охраняемые уголовным законом отношения в сфере общественной безопасности и достижения конечных целей наказания.
«Вывод суда апелляционной инстанции о несправедливости приговора, подтвержденный лишь рассуждениями общего характера, без указания на конкретные обстоятельства, подтверждающие чрезмерную мягкость назначенного наказания, не может являться достаточным основанием для изменения итогового судебного решения», — подчеркивает ВС.
Допущенное судом апелляционной инстанции нарушение является существенным, приходит к выводу ВС.
В результате Судебная коллегия определила: приговор изменить и назначенное осужденному наказание считать условным, а фигуранта из места лишения свободы освободить. Дело № 26-УД24−4-К5.
Алиса Фокс