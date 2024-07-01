ВС запретил менять условный срок на реальный на основании «общих рассуждений»

Суд первой инстанции, назначая наказание в виде лишения свободы условно, учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности осужденного, в том числе смягчающие обстоятельства: наличие троих малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном, положительную характеристику по месту жительства, совершение преступления впервые, наличие на иждивении родителей-инвалидов и то обстоятельство, что осужденный является ветераном боевых действий, напоминает ВС.