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ВС запретил менять условный срок на реальный на основании «общих рассуждений»

Верховный суд РФ рассмотрел жалобу адвоката, осужденного за незаконное приобретение и хранение наркотического средства без цели сбыта в крупном размере.

Источник: РИА "Новости"

Суд первой инстанции приговорил фигуранта к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Апелляционным определением приговор изменен: учтено в качестве смягчающих наказание обстоятельств осознание осужденным неправомерности своего поведения и наличие у него наград за спортивные достижения, но при этом определено назначенное наказание — отбывать в исправительной колонии общего режима.

В жалобе защитник выражает несогласие с отменой условного осуждения, считая, что суд допустил противоречивые выводы, признав наличие дополнительных смягчающих обстоятельств и одновременно ужесточив наказание.

Позиция ВС

Суд первой инстанции, назначая наказание в виде лишения свободы условно, учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности осужденного, в том числе смягчающие обстоятельства: наличие троих малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном, положительную характеристику по месту жительства, совершение преступления впервые, наличие на иждивении родителей-инвалидов и то обстоятельство, что осужденный является ветераном боевых действий, напоминает ВС.

Изменяя приговор по представлению прокурора, суд апелляционной инстанции указал, что дополнительно признает смягчающими обстоятельствами осознание обвиняемым неправомерности своего поведения и его награды за спортивные достижения, полагая необходимым учесть их при принятии решения.

Однако, назначенное осужденному наказание суд апелляционной инстанции не смягчил, а ужесточил, указав, что при применении условного осуждения суд первой инстанции не учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств и направленного против здоровья населения и общественной нравственности.

Назначенное наказание суд апелляционной инстанции счел недостаточным для полного осознания осужденным недопустимости посягательства на охраняемые уголовным законом отношения в сфере общественной безопасности и достижения конечных целей наказания.

ВС считает, что суд апелляционной инстанции не привел в своем определении оснований и убедительных мотивов, свидетельствующих о допущенной судом нижестоящей инстанции ошибке.

«Вывод суда апелляционной инстанции о несправедливости приговора, подтвержденный лишь рассуждениями общего характера, без указания на конкретные обстоятельства, подтверждающие чрезмерную мягкость назначенного наказания, не может являться достаточным основанием для изменения итогового судебного решения», — подчеркивает ВС.

Допущенное судом апелляционной инстанции нарушение является существенным, приходит к выводу ВС.

В результате Судебная коллегия определила: приговор изменить и назначенное осужденному наказание считать условным, а фигуранта из места лишения свободы освободить. Дело № 26-УД24−4-К5.

Алиса Фокс