Аномальная жара: как уберечь смартфоны от перегрева

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества перечислили, что нельзя делать со смартфонами в жару.
Оставлять под прямыми солнечными лучами
«В разгар дня под солнцем смартфоны нагреваются до 50−60 градусов. Это может привести к повреждению внутренних компонентов, расслоению экрана и значительному снижению производительности устройства. Кроме того, под воздействием ультрафиолетовых лучей матрица дисплея выцветает и перестает отображать яркие цвета».
Некоторые смартфоны оснащены встроенными датчиками температуры, которые могут предупреждать пользователя о возможном перегреве. Если в вашем смартфоне есть такой датчик, отслеживайте его показания и настройте уведомления о критической температуре.
Забывать смартфон в машине
Даже если автомобиль припаркован в тени, внутри него отсутствует циркуляция воздуха, из-за чего находящиеся там предметы быстро нагреваются. Под воздействием прямых солнечных лучей салон автомобиля становится похож на сауну. Чрезмерный нагрев может негативно сказаться на всех компонентах устройства без исключения: процессоре, аккумуляторе, модулях памяти, печатной плате, экране и камерах.
Использовать некачественные аксессуары
«Чехол также может стать причиной перегрева устройства. Слишком плотные модели и “бронированные” накладки могут затруднить циркуляцию воздуха и ухудшить теплоотвод. Выбирайте чехлы из материалов, которые не проводят тепло, например, из силикона или пластика».
В жаркую погоду лучше использовать только оригинальные аксессуары, так как производители тестируют их в экстремальных условиях и следят за тем, чтобы устройство не подвергалось повышенным нагрузкам.
Те же правила относятся к зарядным устройствам. Неоригинальная продукция часто сертифицируется по упрощенной схеме, поэтому полная совместимость со смартфонами всех брендов не гарантируется. Неоригинальные провода и адаптеры могут вызвать перегрев аккумуляторов, особенно в жаркую погоду или в закрытом салоне автомобиля.
Защитные стекла для смартфонов также чувствительны к высокой температуре. Если оставить устройство на жаре, на экране могут появиться пузырьки воздуха. Они ухудшают качество изображения и снижают прочность защитного слоя.
Неправильно заряжать смартфон
Современные смартфоны с аккумуляторами большой емкости поддерживают технологию беспроводной зарядки, которая позволяет не тратить время на подключение к розетке. Однако использование этой технологии может привести к нагреву батареи, сообщают в Роскачестве.
Чтобы защитить внутренние компоненты смартфона от перегрева на зарядке, рекомендуем убрать устройство в тень, закрыть все приложения и заблокировать экран. Кроме того, можно использовать сетевое зарядное устройство с меньшей силой тока и ограничить уровень заряда до 70−80%.
Включать функции, которые потребляют много энергии
В жаркую погоду рекомендуем отключать Bluetooth, Wi-Fi и GPS, если вы ими не пользуетесь. Эти функции потребляют много энергии и способствуют перегреву смартфона.
На жаре лучше не играть в игры с высокой графикой, они сильно нагружают процессор и графический ускоритель.
Как правильно охлаждать смартфон
При высокой температуре важно обеспечить относительную прохладу внутренним компонентам смартфона. Иначе гаджет может выйти из строя. Самый простой совет — меньше пользоваться телефоном. Но если это невозможно, включите режим энергосбережения:
1. Откройте «Настройки» устройства.
2. Перейдите в раздел «Батарея» (или «Аккумулятор» на Iphone).
3. Включите экономию заряда.
Самый быстрый способ охладить смартфон — включить режим «В самолете». Также вы можете вручную ограничить фоновые процессы и на время отказаться от использования энергозатратных функций.
«Категорически не рекомендуем охлаждать гаджет в холодильнике. Резкий перепад температур может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и повредить электронные компоненты. Это особенно опасно для смартфонов с сенсорными экранами, которые могут перестать реагировать на прикосновения после такого “охлаждения”, — сообщили в Роскачестве.