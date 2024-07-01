Аномальная жара: как уберечь смартфоны от перегрева

Те же правила относятся к зарядным устройствам. Неоригинальная продукция часто сертифицируется по упрощенной схеме, поэтому полная совместимость со смартфонами всех брендов не гарантируется. Неоригинальные провода и адаптеры могут вызвать перегрев аккумуляторов, особенно в жаркую погоду или в закрытом салоне автомобиля.