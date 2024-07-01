КАО «Азот» проведёт забег с препятствиями «Битва титанов» в Кемерове

10 августа впервые в г. Кемерово, на территории загородного комплекса «Берёзово», КАО «Азот» (входит в АО ГК «Азот») проведёт уникальное событие — экстремальный забег с препятствиями «Битва титанов». Новый формат увлекательного и активного отдыха — это возможность провести захватывающее тимбилдинговое мероприятие, сделать вызов себе и другим командам.
На пути к финишу участникам команд предстоит преодолеть полосу препятствий, проверить свой характер на силу воли, выносливость и смелость. Трасса протяженностью 11 км проходит по живописному берегу реки Томь и включает в себя 44 препятствия: искусственные рвы, водные преграды, скалодромы и многое другое.
К участию в «Битве титанов» приглашаются все желающие поддержать спортивный дух Кузбасса, испытать настоящие приключения, ощутить силу командного духа в условиях активного отдыха и экстрима. Забег проводится в 4 категориях: командный забег (от 6 до 10 участников), командный забег среди женских команд (от 6 до 10 человек), командный чемпионат (10 участников) и масс-старт. Узнать подробнее об условиях забега и оставить заявку на участие своей корпоративной команды (допускается участие нескольких команд) можно по ссылке.
В командном чемпионате «Битвы титанов» предусмотрен призовой фонд: команда, занявшая 1-е место, получит 100 тысяч рублей, 2-е место — 60 тысяч рублей, 3-е место — 40 тысяч рублей.
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