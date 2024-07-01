КАО «Азот» проведёт забег с препятствиями «Битва титанов» в Кемерове

К участию в «Битве титанов» приглашаются все желающие поддержать спортивный дух Кузбасса, испытать настоящие приключения, ощутить силу командного духа в условиях активного отдыха и экстрима. Забег проводится в 4 категориях: командный забег (от 6 до 10 участников), командный забег среди женских команд (от 6 до 10 человек), командный чемпионат (10 участников) и масс-старт. Узнать подробнее об условиях забега и оставить заявку на участие своей корпоративной команды (допускается участие нескольких команд) можно по ссылке.